Samsun’da 15 yaşındaki kız bıçaklandı

Samsun’da bıçaklı saldırıya uğrayan 15 yaşındaki kız yaralandı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi Muradiye Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan 15 yaşındaki E Y., bacağından yaralandı. Ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan E.Y., tedavi altına alındı. Bıçakla yaralama olayına karışan 2 kız çocuğu polis tarafından yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.