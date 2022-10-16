Samsun’da 15 kilo kubar esrarla yakalanan şahıs tutuklandı

Samsun’da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 15 kilogram kubar esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan 1 kişi çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ile mücadele çalışmaları doğrultusunda Gülyazı Mahallesi’nde M.P.’ye (42) ait eve ve eklentilerine operasyon düzenledi. Yapılan aramada 15 kilogram kubar esrar maddesi ve saksıda dikili skunk bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili M.P. gözaltına alındı. Bugün Çarşamba Adliyesine sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.