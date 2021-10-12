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Samsun’da 14 bin 765 uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi tutuklandı

Samsun’da narkotik polisinin sokak satıcılarına yönelik düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 14 bin 765 adet uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi mahkemece tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Asayiş 12.10.2021, 16:45
Samsun’da 14 bin 765 uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi tutuklandı

Samsun’da narkotik polisinin sokak satıcılarına yönelik düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 14 bin 765 adet uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi mahkemece tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, İlkadım ilçesinde birlikte hareket ederek uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara ait adreslere operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 14 bin 765 kapsül sentetik ecza, 1,15 gram metamfetamin maddesi ve 1 adet bong çubuğu ele geçirildi.

Olayla ilgili O.S., S.A. ve U.T. gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 kişi "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren S.A. ve U.T. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, O.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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