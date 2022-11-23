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Samsun’da 13 bin 300 dal dolu makaron ele geçirildi
Samsun’da kaçakçılık polisi tarafından bir işyerinde yapılan aramada 13 bin 300 dal doldurulmuş makaron, 10 adet elektrikli sigara ve 27 adet elektronik sigara kiti ele geçirildi.
Asayiş 23.11.2022, 11:33 23.11.2022, 11:56
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde konularına giren suçlarla mücadele çerçevesinde İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde bir iş yerine baskın düzenledi. Yapılan aramada, 11 bin 300 dal doldurulmuş makaron sigara, 27 adet gümrük kaçağı elektronik sigara kiti ve 10 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi. Şüpheli M.T. hakkında 5607 sayılı yasaya muhalefet suçundan yasal işlem başlatıldı.