Samsun’da 13 bin 300 dal dolu makaron ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde konularına giren suçlarla mücadele çerçevesinde İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde bir iş yerine baskın düzenledi. Yapılan aramada, 11 bin 300 dal doldurulmuş makaron sigara, 27 adet gümrük kaçağı elektronik sigara kiti ve 10 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi. Şüpheli M.T. hakkında 5607 sayılı yasaya muhalefet suçundan yasal işlem başlatıldı.