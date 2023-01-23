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Cumhurbaşkanı Erdoğan :"Ülkemizin büyükelçiliği önünde böyle bir kepazeliğin yaşanmasına sebebiyet verenlerin NATO’ya üyelik başvuruları konusunda artık bizden herhangi bir hayırhahlık bekleyemeyecekleri açıktır."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir haçlı artığının onun nüshasını yakmasıyla asla zarar görmez ama bu sapkınlığı teşvik edenler veya göz yumanlar hiç şüphesiz sonuçlarını da hesap etmiştir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Madem terör örgütleri mensuplarını ve İslam düşmanlarını bu kadar seviyorlar, öyleyse kendilerine ülkelerinin savunmalarını da onlara havale etmeleri tavsiyesinde bulunuyoruz"
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Samsun’da 1280 litre etil alkol ele geçirildi
Samsun ’da KOM polisi tarafından iki ayrı araçta yapılan aramada şişeler içinde 1280 litre etil alkol ele geçirildi.
Asayiş 23.01.2023, 18:17
Samsun ’da KOM polisi tarafından iki ayrı araçta yapılan aramada şişeler içinde 1280 litre etil alkol ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri konularına giren suçlarla mücadele kapsamında yaptıkları takip ve çalışma sonucu Tekkeköy ilçesinde iki ayrı araçta arama yaptı. Yapılan aramada, 1280 şişe içinde 1280 litre etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili M.Y. ve H.A. hakkında 5607 sayılı Yasa’ya muhalefet suçundan yasal işlem başlatıldı.