Samsun’da 1280 litre etil alkol ele geçirildi

Samsun ’da KOM polisi tarafından iki ayrı araçta yapılan aramada şişeler içinde 1280 litre etil alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri konularına giren suçlarla mücadele kapsamında yaptıkları takip ve çalışma sonucu Tekkeköy ilçesinde iki ayrı araçta arama yaptı. Yapılan aramada, 1280 şişe içinde 1280 litre etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili M.Y. ve H.A. hakkında 5607 sayılı Yasa’ya muhalefet suçundan yasal işlem başlatıldı.