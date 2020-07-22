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Samsun’da 124 kök kenevirle yakalanan bir kişi gözaltına alındı
NARKOTİK POLİSİ S.K.'NİN BAHÇESİNDE 124 KÖK DİŞİ HİNT KENEVİRİ BİTKİSİ ELE GEÇİRDİ.
Asayiş 22.07.2020, 11:38
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Samsun’da tarlasında 124 kök dişi Hint kenevir bitkisi ele geçen şahıs gözaltına alındı.
Olay, Samsun’un Tekkeköy ilçeli Balcalı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aldıkları istihbarat doğrultusunda S.K.’ye ait ikamete operasyon düzenledi. İkametin çevresinde yapılan aramada 124 kök dişi Hint keneviri bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan S.K. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
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