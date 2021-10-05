Samsun’da 114 bin 256 kişinin GBT’si sorgulandı, 356 aranan şahıs yakalandı

Samsun’da eylül ayı içerisinde 114 bin 256 şahsın GBT sorgusu yapıldı, 356 aranan şahıs yakalandı.

Samsun halkının huzur ve güvenliği, kamu düzenin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele kapsamında; Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Trafik Şube Müdürlükleri tarafından 2021 yılı Eylül ayı içerisinde uygulama denetimler gerçekleştirildi. İl genelinde 01-30 Eylül tarihleri arasında yapılan pandemi denetimlerinde 102 bin 110 kişinin HES kodu sorgulandı, karantinayı ihlal eden 6 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı. Ekiplerce 10 bin 257 filyasyon (İzolasyon) denetimi yapıldı, 1 kişinin filyasyon ihlali yaptığı tespit edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü/Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve İlçe J.K.lıklarınca yapılan uygulamalarda 114 bin 256 şahıs ve 55 bin 138 araç sorgulandı. Yapılan uygulamalar neticesinde çeşitli suçlardan aranan 356 şüpheli şahıs yakalandı, 14 kayıp şahıs bulundu, 1 kayıp çocuk bulundu, 23 adet tabanca, 206 adet tabanca fişeği, 16 adet av tüfeği ve 9 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan 5 şahıs yakalandı. DHKP/C silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 1 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ile mücadele kapsamında 87 olay, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanuna Muhalefet kapsamında 2 olay, 5607 sayılı Kaçakçılık Kanunu’na muhalefet kapsamında 2 olay, 6136 sayılı Kanun’a muhalefet kapsamında 1 olay, 4733 sayılı Kanun’a muhalefet 1 olay, resmî belgede sahtecilik kapsamında ise 4 olay meydana gelmiş olup, olaylarda 114 şahıs yakalandı. Meydana gelen olaylarda, 24 gram toz esrar, 55 bin 979 gram kubar esrar maddesi, 13 gram bonzai, 31 kök skunk bitkisi, 1211 adet sentetik hap, 174 adet extasy, 4 bin 531 kök kenevir bitkisi, 11 gram metamfetamin, 12 bin 967 gram skunk, 23 litre alkollü içki, 4 adet tabanca, 1 adet dedektör, 189 adet dolu makaron ele geçirildi.

Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı Jandarma Trafik Timlerince 39 bin 63 araç sürücüsü kontrol edildi, 1176 araç sürücüsüne çeşitli kural ihlallerinden dolayı cezai işlem uygulandı. 216 araç sürücüsüne (radar) hız sınırını aşmaktan, 109 araç sürücüsüne emniyet kemeri takmamaktan, 91 araç sürücüsüne seyir halindeyken cep telefonu ile konuşmaktan, 10 araç sürücüsüne alkol veya uyuşturucu maddenin etkisindeyken araç kullanmaktan, 84 araç sürücüsüne sürücü belgesiz araç kullanmaktan, 666 araç sürücüsüne diğer maddelerden cezai işlem uygulandı. Ayrıca 10 araç sürücüsünün sürücü belgesine el konularak, 387 araç trafikten men edildi. Trafik güvenliğinin sağlanması ve halkın bilinçlenmesi için 2 bin 223 araç sürücüsü, 4 bin 308 öğrenci ve 322 yayaya trafik kuralları hususunda bilinçlendirme ve farkındalık oluşturulması maksadıyla eğitim verildi.