Samsun’da 100 bin dal makaron ele geçirildi

Samsun’da kaçakçılık polisi tarafından bir araçta yapılan aramada 100 bin dal makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri konularına giren suçlarla mücadele kapsamında yaptıkları takip ve çalışmalar doğrultusunda Canik İlçesi İkiyüzevler Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan bir araçta arama yaptı. Yapılan aramada 100 bin dal bandrolü kesilmiş boş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili E.Ç. hakkında 5607 sayılı yasaya muhalefet suçundan yasal işlem başlatıldı.