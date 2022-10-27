Samsun’da 10 kişi adına telefon hattı çıkartan 2 kişiye 3 yıl 9’ay ay hapis

Samsun’da 10 kişi adına cep telefonu hattı çıkartıp hatlar üzerinden telefon aldıkları iddia edilen 2 kişi yargılandıkları mahkemece "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 9’ar ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun’da bir nakliyat şirketi adına 10 ayrı cep telefonu hattı açıp bu hatlar üzerinden de 10 adet cep telefonu aldıkları iddia edilen 2 kişi hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuksuz olarak yargılanan A.D. ve E.B. mahkemece 3 yıl 9’ar ay hapis ve 2 bin 500’er lira da adli para cezasına çarptırıldı.