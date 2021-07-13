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Samsun’da 1 şahıs uyuşturucu ticaretinden gözaltında

Samsun’da bir kişi uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı.

Asayiş 13.07.2021, 10:39
Samsun’da 1 şahıs uyuşturucu ticaretinden gözaltında
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Samsun’da bir kişi uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine yaptıkları aramada S.A.’yı 112 kapsül sentetik ecza ve 0,25 gram metamfetamin maddesi ile yakaladı. Gözaltına alınan S.A., Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. S.A.’nın ikametinde yapılan aramada 18 kapsül daha sentetik ecza ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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