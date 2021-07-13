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Samsun’da 1 kişi uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Samsun’da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan bir kişi mahkemece tutuklandı.

Asayiş 13.07.2021, 16:17
Samsun’da 1 kişi uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
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Samsun’da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan bir kişi mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine yaptıkları aramada S.A.’yı 112 kapsül sentetik ecza ve 0,25 gram metamfetamin maddesi ile yakaladı. Gözaltına alınan S.A., Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. S.A.’nın ikametinde yapılan aramada 18 kapsül daha sentetik ecza ele geçirildi.

Polisteki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edilen S.A. çıkarıldığı mahkeme tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.
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