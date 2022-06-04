Samsun’da 1 kişi tabancayla yaralandı

Samsun’da meydana gelen silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Olay, İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi Şevketiye Caddesi üzerinde bulunan bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşiyle kafede oturan S.G., bir anda tabancalı saldırıya uğradı. İddiaya göre, S.G. oturduğu sırada arkadan yaklaşan bir kişi kurusıkı olduğu tahmin edilen tabanca ile yakın mesafeden birkaç el ateş edip, olay yerinden uzaklaştı. Olayda S.G., belinden yaralanırken, kanaması olunca olay yerine gelen 112 ambulansı ile Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ambulanstan yürüyerek inen S.G., yanındaki eşine iyi olduğunu ve kurusıkı tabancayla yaralandığını söyledi.

Mahalle esnafı ise aniden bir silah sesi duyduklarını ve 1 kişinin yaralandığını, daha sonra da yaralının ambulansla hastaneye kaldırıldığını söyledi. Olayın ardından polis ekipleri yaralama olayının gerçekleştiği kafede incelemede bulunurken, tabancayla ateş ettiği iddia edilen M.S.’nin yakalanması için de çalışma başlatıldı.

Belinden yaralanan S.G.’nin genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(ED-