Samsun’a yeni jandarma karakolu temeli atıldı

Samsun’un Vezirköprü ilçesi Beşpınar Mahallesi’nde yeni jandarma karakol binasının temeli dualarla atıldı. Törende konuşan Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Ali Çardakçı, "Jandarma Komutanlığımız silahıyla, helikopteriyle, İHA’sı, SİHA’sı ile arama-kurtarma birlikleriyle imkan ve kabiliyetlerini her geçen gün arttırmıştır” dedi.

Jandarma Genel Komutanlığı Türkiye’nin dört bir yanındaki kırsal kesimlere yaptığı karakollar ile yapısını güçlendiriyor. Vezirköprü Beşpınar Mahallesi’ne ise yeni yapılacak karakol binası için temel atma töreni düzenlendi. Törende ilk olarak konuşmasını gerçekleştiren Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Ali Çardakçı, "Bizim bu karakolu buraya yapmamızdaki amacımız, devlet olarak hizmeti halkımızın ayağına kadar götürmektir. Merkezden de bazı şeyler yapılabilirdi ama devletimizin amacı hizmeti vatandaşımız ayağına götürmektir. Jandarma Komutanlığı olarak ülkemizin taşrasında 2 bin 600 kadar karakolumuz mevcuttur. Halkımızın yakında, yanında olmak amacıyla bu tür karakolları açıyoruz. Bir zamanlar bu karakolların sayısını azaltmaya kalkıştılar. Bu ayrı bir projeydi ama 15 Temmuz’dan sonra aldığımız yeni kararlarla özellikle Sayın Bakanımızın önderliğinde bu karakollarımızın sayısını her geçen gün arttırmaya gayret ediyoruz. Jandarma Komutanlığımız her geçen gün imkan ve kabiliyetlerini halkımızın hizmetinizi sunmak gayretindedir ve bunu büyük oranda başarmıştır. Silahıyla, helikopteriyle, İHA’sı, SİHA’sı ile arama kurtarma birlikleriyle bu imkan ve kabiliyetlerini her geçen gün arttırmıştır. Batı Karadeniz’de geçen yıl bir afet yaşadık. Hemen orada jandarmanın helikopteri, komandoları, arama kurtarma birlikleri orada 7 gün 24 saat halkın emrinde ve hizmetinde bu faaliyeti gerçekleştirmiştir" ifadelerini kullandı.

"Çağın ihtiyaçlarını uygun hale getiriyoruz"

Akabinde konuşan Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı ise "Vezirköprü ilçemizin kırsal mahallelerin çok fazla olduğunu, çok geniş bir mekanı olduğunu biliyoruz. 149 mahallesiyle ilimizde mahalle ve köy bakımından 3. ilçemizdir. Bu bizim için önemlidir. Coğrafyası çok geniştir. Bu Beşpınar Mahallesi ise kadim bir mahalledir. Burada karakolumuz hep olmuştur. Burada önceden karakolun yapımını Beşpınar halkı gerçekleştirmiştir. Şuan devletimiz çok güçlüdür. Her yerdeki binaları gerek emniyet gerek jandarma gerek okul ve kamu kurum ve kuruluşların binalarını modernize ediyoruz. Çağın ihtiyaçlarını uygun hale getiriyoruz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından temel atma töreni yapıldı. Jandarma Genel Komutanlığı’nın kendi tapulu arazisi üzerine yapılacak karakolun 1 yıl içerisinde tamamlanması hedefleniyor. Törene ayrıca Vezirköprü Kaymakamı Halit Yıldız, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ömer Ersever ve vatandaşlar katıldı.