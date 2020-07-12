Samsun’a şehit ateşi düştü
SAMSUN’UN HAVZA İLÇESİ NÜFUSUNA KAYITLI PİYADE ASTSUBAY ETHEM DEMİRCİ, PENÇE-KAPLAN OPERASYONUNDA TERÖRİSTLERLE ÇIKAN ÇATIŞMADA ŞEHİT OLDU.
Kaplan Operasyonu’nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit oldu.
Piyade Astsubay Ethem Demirci Irak’ta şehit oldu. Havza’nın Kocapınar Mahallesi nüfusuna kayıtlı öğrenilen şehidin İstanbul’un Esenyurt ilçesinde ikamet eden ailesine acı haber verildi. Şehidin Ankara’da yaşayan eşi de acı haberi birkaç günlüğüne gittiği İzmir’de aldı. Şehit Demirci’nin naaşının ve acılı ailesinin bu gece Amasya Merzifon Havalimanı’na inecek uçakla Havza’ya getirilmesi bekleniyor. Cenaze töreni ise henüz netleşmedi.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından konu hakkında yapılan açıklamada, “Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, 12 Temmuz 2020 tarihinde çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve hastaneye kaldırılmış yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olmuştur. Çatışmada terör örgütü mensubu 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir" açıklaması yapıldı.
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