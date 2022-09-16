Samsun Valiliği’nden ’hırsızlık operasyonu’ açıklaması

Samsun Valiliği, 18 kişinin gözaltına alındığı hırsızlık operasyonunda 41 yıl ve 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişinin de yakalandığını, çok sayıda ziynet eşyası ve paranın ele geçirildiğini açıkladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliğince Samsun genelinde 2022 yılı içerisinde meydana gelen faili meçhul evden hırsızlık olaylarının aydınlatılabilmesi için çalışma yürütüldü. Bu kapsamda, 18 olaya karıştığı tespit edilen şahısların yakalanması için bu sabah saat 06.00 itibarıyla Samsun il merkezi, Kırıkkale ve Kayseri’de 21 ekip ve 69 personelin katılım ile eş zamanlı operasyon yapıldı.

Hırsızlık operasyonu hakkında yapılan yazılı açıklamada, “Yapılan operasyonda; 18 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, yakalanan şahıslardan birisinin hırsızlık suçlarından 41 yıl, birisinin de yine hırsızlık suçlarından 19 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu anlaşılmıştır. Operasyonda ayrıca; hırsızlık malzemesi olduğu değerlendirilen ziynet eşyası ve bir miktar para ele geçirilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Samsun merkezli yürütülen operasyonla ilgili bir değerlendirmede bulunan Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, halkım huzuru ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla etkin mücadelenin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da azim ve kararlılıkla sürdürülmeye devam edileceğini belirterek, emeği geçen tüm personeli özverili gayretlerinden dolayı tebrik ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi.