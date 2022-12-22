Son Dakika
Samsun Valiliği’nden ’bot kazası’ açıklaması
Samsun Valiliği, bot kazasıyla ilgili açıklamada bulundu.
Asayiş 22.12.2022, 09:38
Samsun Valiliği, bot kazasıyla ilgili açıklamada bulundu.
Valilikten yapılan açıklamada, “Sinop açıklarında meydana gelen kuru yük gemisi yangınında görev alan Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığımıza ait botun saat 04.20’de Bafra Fener Burnu’nda kıyıya çıkarken kayalara çarpması sonucu botta bulunan 5 personelimizden 2’si yaralanmış olup, sağlık durumları iyidir” denildi.