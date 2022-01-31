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Samsun suç aydınlatmada Türkiye ortalamasını geçti

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Samsun’un suç aydınlatma oranında yüzde 95 ile Türkiye ortalamasının üstüne çıktığını, internet ve telefonla yapılan dolandırıcılıkta ise yüzde 18 oranında bir artışın yaşandığını, vatandaşların bu konuda daha duyarlı olması gerektiğini söyledi.

Asayiş 31.01.2022, 16:11
Samsun suç aydınlatmada Türkiye ortalamasını geçti

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Samsun’un suç aydınlatma oranında yüzde 95 ile Türkiye ortalamasının üstüne çıktığını, internet ve telefonla yapılan dolandırıcılıkta ise yüzde 18 oranında bir artışın yaşandığını, vatandaşların bu konuda daha duyarlı olması gerektiğini söyledi.

Vali Zülkif Dağlı, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Sg. Alb. Ahmet Bahadır, Samsun İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal ve Samsun İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Ömer Ersever ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Valilik binasında yapılan toplantıda, halkın huzur ve güvenliği kamu düzenin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele kapsamında, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü, Samsun İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı tarafından 2021 yılı içerisinde gerçekleştirilen uygulama, denetimler ve 2020 yılı ile yapılan mukayese sonucu elde edilen veriler Samsun Valisi Zülkif Dağlı tarafından basın mensupları ile paylaşıldı.

“Suç işleme oranında çok büyük bir oranda düşüş yaşandı”

Suç işleme oranında çok büyük bir azalış olduğunu ifade eden Vali Zülkif Dağlı, “2021 yılını 2020 yılına kıyaslıyoruz. Kolluk kuvvetlerimiz karda kışta afette sokakta uyuşturucu ile mücadelede emniyet ve asayişin sağlanması için uğraşıyorlar. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerimiz de hem arama kurtarma hem de balıkçılığın düzenli yapılması ve karasuların korunması noktasında çalışma yürütüyorlar. Emniyet, jandarma ve sahil güvenlik kolluk birimlerimizin yüksek gayretleri sonucunda 2021 yılında Samsun’da gerçekleşen suç aydınlatma oranı yüzde 95 seviyesinde. Bu ülke ortalamasının üzerinde. Kapkaç olayları eskisi kadar yok. Bu konunun üzerine gidildi ve yüzde 41 oranında bir azalış kaydettik. Motosiklet hırsızlığında yüzde 25,2 oranında, ateşli silahla yaralamada yüzde 10,7 oranında, otodan hırsızlık olayında yüzde 25, oto hırsızlığında yüzde 2,5 oranında, kasten öldürmede yüzde 10, haberleşme ve nakil kablosu hırsızlığında da yüzde 37 oranında azalış meydana geldi. Bununla ilgili jandarma ve kolluk kuvvetlerimiz bir çalışma yaptılar. Sahte bir şekilde Telekom’un kıyafetlerini, araçlarını ve Telekom kimliklerini taklit eden bir hırsızlık şebekesi çökertildi. Bağ bahçe ve tarladan hırsızlık olaylarında yüzde 22 azalış ve iş makinesi ve tarım aracı hırsızlığında da yüzde 20 oranında bir azalış meydana geldi. Dolandırıcılıkta maalesef internet ve telefonla yapılan dolandırıcılıkta yüzde 18 oranında bir artış var. Bu kayda değer bir artış. Bu ülke ortalamasının altında olmasına rağmen yine de duyarlılık açısından önemli. Vatandaşlarımızın dolandırıcılık konusunda daha duyarlı olması lazım. Tehdit konusunda da yüzde 5 oranında bir artış yaşandı” dedi.

“Narkotik suçlarda yakalanan şüpheli oranında yüzde 141,5 oranında artış yaşandı”

Aranan narkotik suçluların yakalanmasında çok büyük bir oranda artış yaşandığına değinen Vali Zülkif Dağlı, “Narkotik suçlarla mücadele kapsamında yakalanan şüpheli oranında yüzde 141,5 oranında bir artış var. Bu kapsamda 5 bin 587 kişi yakalandı. Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında 2 bin 62 kişi yakalandı ve suç aydınlatma oranı da yüzde 100 oranında gerçekleşti. Bilişim sistemlerine yönelik suçlar kapsamında olay oranı azalmış ve 164 kişi yakalanmıştır. Göçmen kaçakçılığı ile mücadelemiz devam ediyor. Güzergah açısından çok afaki bir konumda değiliz. Bu konuda da 3 bin 337 kişi yakalandı. GBT verileri kapsamında 2021 yılında 4 milyon 738 bin 652 kişiye GBT sorgusu yapmışız. Bunların sonucunda 21 bin 95 aranan şahıs yakalanmış. Bu aramalarda 920 tabanca, 691 av tüfeği, 332 kuru sıkı tabanca, 18 bin 442 mühimmat (mermi, tüfek fişeği), 3 bin 793 kesici delici alet ele geçirildi. Ayrıca 331 kilo esrar, 857 gr toz esrar, 14 kilo metamfetamin, 838 gram kokain, 9408 adet extacy hap, 38 kilo sentetik kannabinoit, 236 bin 8 kapsül gerica-lryca kapsül, 1 milyon 196 bin 953 kök kenevir bitkisi, 163 kök haşhaş, 17 kilo skunk, 138 kök skunk bitkisi, 3701 paket sigara, 1,325 kilo tütün ele geçirildi. Öte yandan 1343 şişe içki, 769 litre alkollü içki, 543 şişe etil alkol ele geçirildi. Makaronda çok önemli bir başarı yakalandı. 16 milyon 662 bin 120 dal makaron bulduk. 4 bin 829 adet tarihi eser yakalandı. Akaryakıt konusunda geçen yıl yapılan çalışma neticesinde 1 milyon 513 bin 219 litre kaçak akaryakıt yakalandı. Tüm bunlar kolluk kuvvetlerimizle birlikte yaptığımız çalışmalar neticesinde oluyor. Trafik denetimleri kapsamında 2 milyon 55 bin 247 araç ve sürücü kontrol edildi. 194 bin 362 araç ve sürücüye işlem yapıldı. 15 bin 951 araç trafikten men edildi. 3 bin 30 kişinin de ehliyetine el konuldu. Ayrıca 52 bin 497 yolcuya da trafik eğitimi verildi” diye konuştu.

“Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı’nın kurtarma oranı yüzde 25,53 oranında arttı”

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı faaliyetlerinden de bahseden Vali Dağlı, şunları söyledi:

“Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı faaliyet e uygulamaları kapsamında çalışmalar 2021 yılında çok aktifti. Seyir süresi 2020’de 3 bin 588 iken, 2021’de 5 bun 900’e çıktı. Yüzde 64’lük bir artış yaşandı. Kontrol sayısında yüzde 12,6’lık bir artış yaşandı. Arama kurtarma sayısı yüzde 23,53 oranında artmış. Özellikle Bozkurt ve Ayancık’taki selin ardından arama kurtarma faaliyetlerinde çok aktif yol alındı. 2,5 ay orada helikopterler ve deniz araçlarıyla aramalar gerçekleştirildi. Kaçak balıkçılık mücadele anlamında bir çalışma var. Burada da kesilen idari ceza miktarında yüzde 58,70 oranında bir artış var.”

Hurda araçların toplatılması genelgesi

Hurda ve atıl araç konusunda da açıklamalarda bulunan Vali Dağlı, "Günümüzde nüfus ve araç yoğunluğunun artmasına bağlı olarak park alanı ihtiyacı artmakta ve bu durum zaman zaman trafik güvenliğini/yoğunluğunu olumsuz etkilemektedir. Kamunun ortak kullanım alanlarına ya da özel mülkiyete konu yerlere uzun süreli bırakılan; terk edilmiş, hurda, âtıl, buluntu, hasara uğramış, kullanılamaz hale gelmiş araçların, oluşturdukları görüntü ve çevre kirliliğinin yanı sıra patlama ve yanma riski de taşımaları nedeniyle kamu düzeni ve güvenliğini tehdit edici bir hal aldığı görülmektedir. Bu konuda yayımlanan İçişleri Bakanlığı genelgesiyle ’kamuya ait bir yerde veya özel mülkler üzerinde terk edilmiş, hurda, âtıl, buluntu, hasara uğramış, kullanılamaz hâle gelmiş araçlar veya makul süre üzerindeki parklanma yapan araçlar ya da bunların mütemmim cüzlerinin kaldırılması’ amacıyla yapılacak iş ve işlemler başta vali ve kaymakamlarımız olmak üzere sıralı/sorumlu amirler tarafından ilgili birimler ile gerekli koordinasyonu sağlayarak titizlikle gerçekleştirilecek ve önemle takip edilecektir" şeklinde konuştu.

Toplantı, basın mensuplarının sorularının cevaplanmasının ardından sona erdi.

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