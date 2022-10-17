Samsun polisine 5 yeni motosiklet takviyesi

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yunus, şahin ve narkotim ekipleri için alınan yeni motosikletler düzenlenen törenle hizmete sunuldu. Yeni motosiklet takviyesi ile Emniyet Müdürlüğü bünyesinde aktif olarak 53 motosikletle birlikte 92 personel görev yapacak.

Motosikletli polis timleri; asayiş, narkotik ve trafik gibi olaylarda aranan şahısların yakalanmasında, meydana gelen olaylara en kısa sürede müdahale edilmesinde ve suç işleme amacındakilerin caydırılmasında önemli bir rol oynuyor. Bu çerçevede Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Samsun İl Emniyet Müdürlüğü’ne tahsis edilen 5 yeni motosikletin teslim töreni yapıldı. Dar şeritlerde güçlü manevra özelliği, insanın anatomisine göre en rahat oturuş koltuğuna sahip olması, 0’dan 100’e yaklaşık 4 saniyede çıkabilme gibi özelliklere sahip olan motosikletler Samsun Emniyeti’nin gücüne güç katacak.

“2002 yılında 1 olan motosiklet sayısı şimdi 53 motosiklet oldu”

Teslim töreninde ilk olarak konuşan Samsun Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, “İlimizde 2002 yılından itibaren 1 motosiklet ve 3 personel ile göreve başlayan görevli unsurlarımız zamanla araç gereç bakımında desteklenmiş, büyüyerek şehrimizde polisin görünürlüğünü artırarak teşkilatımızın vitrine haline gelmiştir. Yunus, şahin ve narkotiklerimizden oluşan motosikletli unsurlarımızın kullanmış olduğu motosikletlerimiz en modern şekilde yenilenmiştir. Bugün göreve alınacak 5 motosikletle birlikte toplam 53 motosiklet ve 92 personelle birlikte görev yapmaya devam edecektir” dedi.

Çok sayıda narkotik madde ele geçirildi

Motosikletli personeli 2022 yılında yapmış olduğu faaliyetler hakkında bilgi veren Müdür Urhal, “Personel ve motosiklet sayımızdaki bu artış ilimizde meydana gelen asayiş ve trafik olaylarını en kısa sürede müdahale edilmesi, suçun işlenmesinin önlenmesi, suçlarının takibinin daha yakın bir şekilde yapılması açısından önem arz etmektedir. Motosikletli unsurlarımız tarafından 2022 yılının 9 aylık diliminde 413 bin 650 şahsa GBT sorgusu yapıldı. 766 aranan şahsı yakalandı. 345 ruhsatsız tabanca, 83 av tüfeği, 48 kurusıkı tabanca 3 bin 546 çeşitli çaplarda mermi, 1324 adet kesici alet, 17 kilogram esrar, 2 kilogram bonzai, 426 gram metafetamin ve diğer narkotik maddeler ele geçirildi” diye konuştu.

"Motosikletli polislerimiz suçluların korkulu rüyası"

Konuşma yapan Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı ise “Motosikletli polislerimiz suç ve suçlularla çok büyük bir aktördür. Bunu karşı cenahta çok iyi biliyor. Onlar için polislerimiz korku ve korkulacak birer unsurdur. Arkadaşlarımız hepsi çok gençtir. Motosikletlerimiz çok güçlüdür. Herhangi bir trafiğe takılmadan hızlı bir şekilde gitme galibiyetine sahiptir. Suçluların korkulu rüyasıdır. Ben motosikletli polislerimizi şimdiye kadar yaptıkları başarılardan dolayı kutluyorum. Suç ve suçlularla mücadele ederken dikkatli olmak zorundayız. Bir tanenize zarar gelse burada ne kadar üzüleceğimizi biliyorsunuz. Ben hayırlı olsun diliyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmalarının ardından Samsun Valisi Dağlı, motosikletler ve çalışmalar hakkında ekiplerden bilgi aldı. Törenin ardından ekipler görevlerinin başına döndü.