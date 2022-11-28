Samsun polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Samsun’da polis, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor.

3 gün içinde 53 ayrı olayda 83 kişi gözaltına alındı ve 11 kişi hakkında ise "uyuşturucu ticareti" suçundan yasal işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu tacirlerine adeta göz açtırmıyor. Narkotik polisi 25-28 Kasım tarihleri arasında narkotik suçlar ile mücadele kapsamında yaptıkları takip ve çalışmalar doğrultusunda 53 ayrı olayda 83 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerden 11’i hakkında "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan yasal işlem başlatılırken, yapılan çalışmalarda 35 bin 431 kapsül sentetik ecza hap, 752,29 gram metamfetamin maddesi, 173,37 gram esrar maddesi, 11,58 gram bonzai (sentetik kannabinoid maddesi), 2,74 gram kokain maddesi, 2 adet ecstasy hap, 11 adet uyuşturucu madde kullanımına yarar aparat, 3 adet hassas terazi, 4 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek ve 45 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmaların aralıksız olarak devam ettiği öğrenildi.