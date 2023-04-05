Samsun polisi suç ve suçlulara geçit vermedi

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü tarafından mart ayı içerisinde toplam 245 bin 168 şahsa genel bilgi tarama (GBT) sorgusu yapıldı, aranması bulunan 1666 şahıs yakalandı. Ekipler, uyuşturucu ile mücadele, kaçakçılık, terörler mücadele ve trafik güvenliği yönündeki çalışmalarını da sürdürdü.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü tarafından mart ayı içerisinde vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması adına tüm birimlerle denetimlerini sürdürdü. İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada mart ayı içerisinde toplamda 245 bin 168 şahsa GBT kontrolü yapıldığı, yapılan kontrollerde aranması bulunan 1666 şahsın yakalandığı belirtildi. Uyuşturucu ile mücadelenin sürdüğü Samsun’da çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Asayiş uygulamasında 232 bin 677 GBT yapıldı, 39 bin 509 araç kontrol edildi

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yapılan şok ve yol uygulamalarında mart ayı içerisinde 232 bin 677 şahsın GBT kontrolü yapıldığı, aranması bulunan 828 şüpheli şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildiği belirtildi. Açıklamada, “Yapılan uygulama ve denetimlerde 39 bin 509 adet araç kontrol edilmiş, 292 adet araca işlem yapılarak 20 araç trafikten men edilmiştir. 45 adet ruhsatsız tabanca, 11 adet kurusıkı tabanca, 31 adet av tüfeği, 647 adet çeşitli çaplarda fişek, 311 adet kesici alet, 62 gram esrar maddesi, 447,52 gram sentetik kannabinoid, 161 gram metanfematin, 25 adet extasy hap ve bin 424 adet sentetik ecza (Gerica-Lyrca) hap ele geçirilmiştir” denildi.

Kaçakçılık ile mücadele çalışmaları sürüyor

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) tarafından yapılan bir aylık çalışma sonucu aranması bulunan toplam 8 şahıs yakalandığı ifade edildi. Açıklamada, “KOM ekipleri tarafından meydana gelen toplam 50 olaya müdahale edilmiş, 157 şahsın GBT sorgulaması yapılarak toplam 89 şahıs yakalanmıştır. Bu olaylarda bin 490 paket sigara, 354 şişe kaçak içki, 157 bin 220 dal makaron, 16 adet kaçak cep telefonu, bin 196 adet cinsel içerikli ürün, 4 bin 325 adet emtia, 167 adet bandrolü, 5 kilogram tütün, 29 gram esrar, 7 adet tabanca, 7 adet tabanca fişeği, 7 adet şarjör, 4 adet borç senedi, 2 adet sahte düzenlenmiş evrak, 1 adet sahte 50 ABD doları ele geçirilmiştir” ifadelerine yer verildi.

FETÖ/PDY operasyonundan 8 şahsa işlem yapıldı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından yürütülen çalışma çerçevesinde toplam bin 404 şahsın GBT sorgulaması yapıldığı, 8 şahıs hakkında ‘FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma’ suçundan işlem yapıldığı açıklandı.

Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda da 35 şahıs hakkında idari işlem yapılırken, bin 251 şahsın GBT sorgusu gerçekleştirildi.

Uyuşturucu ile mücadele sürüyor

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdüğü Samsun’da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri mart ayı içerisinde toplamda 399 olaya müdahale etti. Ekipler, 9 bin 152 şahsın GBT sorgulamasını yaparken, 538 şahsı da yakaladı. Bu olaylarda yapılan aramalarda ise 4 bin 196,36 gram esrar, 389,7 gram sentetik kannabinoid, 61 bin 611 adet sentetik ecza, 3 bin 466 adet ecstasy hap, bin 831,77 gram metamfetamin, 19 kök kenevir, 8,9 gram kokain, 4,4 gram eroin, 199,82 gram skunk 9 adet tabanca, 2 adet tüfek ve 140 adet çeşitli çaplarda fişek ele geçirildi.

Bir ayda 168 kaçak yabancı uyruklu şahıs yakalandı

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışma çerçevesinde mart ayı içerisinde 527 yabancı uyruklu şahıs sorgulandı. 168 kaçak göçmenin 111’i çeşitli illerdeki geri gönderme ve barınma merkezi müdürlüklerine gönderilmiş, 15’, Samsun İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi, 11’i yabancı Pelitköy Kaçak Göçmen Sevk Merkezi’nden salıverildi ve 1 yabancı uyruklu şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. 30 yabancı uyruklu şahsın Pelitköy Yabancı Muhafaza Merkezi’nde işlemleri devam ediyor.

Bir ayda yaklaşık 31 bin araç kontrol edildi

Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri ekiplerinin trafik kazalarını azaltmak ve trafik güvenliğini sağlamak adına yaptığı denetimler sürüyor. Bu denetimler çerçevesinde bir ayda 30 bin 943 araç kontrol edilirken, 7 bin 191 araç ve sürücüsüne çeşitli kural ihlallerinden dolayı cezai işlem uygulandı. Emniyetten yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

“214 araç sürücüsünün sürücü belgesine el konulmuş, 470 araç trafikten men edilmiştir. 10 araca abart egzoz nedeniyle cezai işlem uygulanmış, 41 motosiklet sürücüsüne kasksız motor kullanmaktan, 734 araç sürücüsüne emniyet kemeri takmamaktan, 440 araç sürücüsüne seyir halindeyken cep telefonu ile konuşmaktan, 435 araç sürücüsüne sürücü belgesiz araç kullanmaktan, 52 araca fazla yolcu taşımaktan, 196 araca kırmızı ışık ihlalinden, 2 bin 290 araca duraklama ve park etme kurallarına uymama ve 177 sürücüye alkol veya uyuşturucu maddenin etkisindeyken araç kullanmaktan, 7 araç sürücüsüne ilgili belediyeden izin ve ruhsat almaksızın yetki belgesiz yolcu taşımacılığı yapmaktan cezai işlem uygulanmıştır.”

Açıklamada ayrıca, araç sürücüleri ve yayaların trafik kurallarına uymalarının sağlanması, trafik kuralları konusunda bilinç ve farkındalık oluşturmak amacıyla araç sürücüsü ve yolcuları olmak üzere 4 bin 755 kişiye trafik eğitimi verildiğine de dikkat çekildi.