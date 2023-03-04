Samsun polisi 1536 aranan şahsı yakaladı, 100 ruhsatsız tabanca ele geçirdi

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şubat ayı içerisinde aranan 1536 şahsı yakalarken, 100 ruhsatsız tabanca, 16 kuru sıkı tabanca, 54 av tüfeği, 1 uzun namlulu tüfek ve 371 kesici alet ele geçirdi, 482 aracı da trafikten men etti.

Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü halkın huzur ve güvenliği, kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele kapsamında; Asayiş Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri tarafından şubat ayı içerisinde gerçekleştirdiği uygulama denetimler sonucunda çok sayıda suçlu ve suç unsurunu ele geçirdi.

Emniyet müdürlüğünce yapılan çalışmalarda 1-28 Şubat tarihleri arasında toplam 225 bin 202 şahsın GBT kontrolü yapıldı. Yapılan kontroller ile operasyonel çalışmalar sonucu toplam 1536 aranan şahıs yakalandı. 89 bin 203 araç kontrol edilerek 12 bin 789 araç ve sürücüsüne işlem yapılmış olup, 482 araç trafikten men edildi. Ayrıca denetim ve uygulamalarda 100 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet şarjör, 1 adet uzun namlulu silah, 16 adet kuru sıkı tabanca, 54 adet av tüfeği, 274 adet tüfek kartuşu, 1033 adet çeşitli çaplarda fişek, 371 adet kesici alet ile 20,32 gr eroin, 4 bin 382 adet sentetik ecza (gerica-lyrca hap), 302,38 gr. esrar, 122,45 gr kokain, 241,61 gr. sentetik kannabinoid (bonzai), 4.037,63 gr metamfetamin, 1.57 gr skunk, 169 adet ecstasy hap, 15 kök kenevir, 5 adet captagon, 39 bin 620 dal dolu-290 bin 400 dal boş makaron, 400 paket sigara, 1000 adet etiket, 20 bin 120 adet cinsel içerikli ürün, 107 şişe kaçak içki, 5 bin 218 litre etil alkol, 18 adet içki aroması, 1137 adet TAPDK bandrolü, 573 adet emtia, 37 adet tarihi eser, 3 bin 125 litre motorin, 24 adet 50 ABD doları ele geçirildi.

Ayrıca Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından yapılan uygulama ve denetimlerde 1-28 Şubat tarihleri arasında 245 yabancı uyruklu şahıs sorgulanıp toplam 80 şahıs yakalanarak gerekli işlemler yapıldı. Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü Pelitköy Yabancı Muhafaza Merkezinde bulunan 80 yabancı uyruklu şahıstan; 60 yabancı uyruklu şahıs çeşitli illerdeki Geri Gönderme ve Barınma Merkezi Müdürlüklerine gönderildi. 15 yabancı uyruklu şahıs Samsun İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. 3 yabancı uyruklu şahıs Pelitköy Kaçak Göçmen Sevk Merkezinden salıverildi. 2 yabancı uyruklu şahsın sınır dışı işlemleri yapıldı.

Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri ve uygulama noktalarında yapılan denetimlerde 1-28 Şubat tarihleri arasında 13 araca abartı egzoz nedeniyle cezai işlem uyguladı. 60 motosiklet sürücüsüne kasksız motor kullanmaktan, 921 araç sürücüsüne emniyet kemeri takmamaktan, 617 araç sürücüsüne seyir halindeyken cep telefonu ile konuşmaktan, 665 araç sürücüsüne sürücü belgesiz araç kullanmaktan, 122 araca fazla yolcu taşımaktan, 563 araca kırmızı ışık ihlalinden, 4 bin 172 araca duraklama ve park etme kurallarına uymama ve 197 sürücüye alkol veya uyuşturucu maddenin etkisindeyken araç kullanmaktan, 4 araç sürücüsüne ilgili belediyeden izin ve ruhsat almaksızın yetki belgesiz yolcu taşımacılığı yapmaktan cezai işlem uygulandı.