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Samsun merkezli FETÖ operasyonunda 11 eski polis adliye sevk edildi

SAMSUN MERKEZLİ ANKARA, İZMİR, ORDU, ÇORUM, BİTLİS, TRABZON VE AMASYA İLLERİNDE ESKİ POLİSLERE YÖNELİK DÜZENLENEN FETÖ OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 21 ESKİ POLİSTEN 11',İ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.

Asayiş 08.10.2020, 09:44
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Samsun merkezli FETÖ operasyonunda 11 eski polis adliye sevk edildi

Samsun merkezli 8 ilde eski polislere yönelik düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 21 eski polisten 11’i adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, KHK ile meslekten ihraç edilen ve farklı rütbelerde olan eski emniyet mensubu şahıslara yönelik Samsun merkezli Ankara, İzmir, Ordu, Çorum, Bitlis, Trabzon ve Amasya illerinde önceki sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. 22 şüphelinin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda toplam 21 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 11 eski polis bu sabah Samsun Adliyesine sevk edildi. 10 kişinin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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