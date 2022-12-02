Samsun limanında yağ tankı bomba gibi patladı, facianın eşiğinden dönüldü

Samsun’da liman içinde bulunan yağ tankı bomba gibi patladı ve yangın çıktı. İtfaiyenin erken müdahalesi sonrası yangının söndürülmesiyle facianın eşiğinden dönüldü.

Yangın, İlkadım ilçesinde yer alan Ceynak Samsunsport Limanı’nda saat 11.15’te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz çıkış nedeni belli olmayan yangında sıralı tanklar arasındaki yağ tankı büyük bir gürültüyle patladı. Patlamanın ardından tank alev alırken siyah dumanlar ise gökyüzünü kapladı. Yangına, limanın hemen yakınında bulunan Samsun İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri kısa sürede müdahale etti. İtfaiye ekipleri yanan tankı diğer tanklara sıçramadan söndürdü ve soğutma çalışması yaptı. Olay, itfaiyenin hemen yakınında meydana gelmesi ve erken müdahale edilmesi sonucu faciaya dönüşmeden önlendi.

Olayı gören görgü tanıkları, “Biz bu liman çevresinde çalışıyoruz. Büyük bir patlama sesi duyup dışarı çıktık. Sonra da yangını gördük. İtfaiye erken müdahale ederek yangını söndürdü. Yaralı ve ölü olmadığını öğrendik” dediler. Yangında yaralı ve ölü olmadığı öğrenilirken, 1 tank kullanılmaz hale geldi. Olayın vehameti, yüksekten çekilen görüntülerle gözler önüne serildi.

Samsun Valiliği’nden açıklama

samsun Valiliği’nden yapılan açıklamada ise "Samsun liman içerisinde bulunan gemilerden alınan atık yağların depolandığı, yakıt tanklarından bir tanesinde ısınmadan dolayı saat 11.15’te patlama meydana gelmiş, çıkan yangın itfaiye tarafından kısa sürede söndürülmüş, herhangi bir yaralı mevcut değildir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.