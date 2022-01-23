Samsun kara teslim

Samsun’da dünden bu yana etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 384 kırsal mahalle yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolların ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.

Meteorolojinin yaptığı uyarının ardından Balkanlar ve Karadeniz üzerinden beklenen soğuk hava dalgası Samsun’a ulaştı. Dün itibarıyla il genelinde yoğun bir kar yağışı başladı. Samsun kara kışa teslim oldu. Yoğun kar yağışı hayatı felç etti. Şehrin üst kısımları ve kırsal mahallelerde ulaşım durma noktasına geldi. İl genelinde 384 kırsal mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Karla mücadele

Samsun Büyükşehir Belediyesi, 144 iş makinesi ve 250 personelle karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 30 greyder, 20 traktör kepçe, 19 lastikli loder, 1 paletli loder, 41 kar bıçaklı kamyon, 15 arazöz, 18 mini case, kapalı mahalle yolarının açılması ve buzlanmayı önlemek adına tuzlama ve solüsyon uygulamasında görev yapıyor. Karla mücadelede 1200 ton tuz ve 1000 ton solüsyon kullanılması planlanıyor. Kar yağışıyla başlayan çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Hasta kurtarıldı

Karla mücadele ve 112 ekipleri hasta vatandaşlar için de seferber oluyor. Ekipler, yolları kapanan kırsal mahallelerden 112’ye bildirilen vakalara ulaşımın sağlanmasında da görev alıyor. Ambulansın gidemediği yollara öncelik verilerek iş makinesi sevk ediliyor. Hastaya ulaşılması için yolun açılması sağlanıyor. 19 Mayıs ilçesi Fındıklı Mahallesi’nde fenalaşan Hatice Sarıusta isimli kadın için yakınları 112’yi aradı. 112 ambulansı, iş makinesi yardımıyla hastanın evine ulaştı. Ambulansa alınan kadın, en yakın hastaneye kaldırıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü internet adresinde yayınlanan bilgiye göre kar kalınlıkları, Salıpazarı ilçesi Suluca Mahallesi’nde 89 santimetreye, Çarşamba ilçesi Eğridere Mahallesi’nde 78 santimetreye, Kavak ilçesi Doruk Mahallesi’nde 68 santimetreye, Kavak ilçesi Mahmutbeyli Mahallesi’nde 57 santimetreye ulaştı.