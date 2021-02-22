Samsun emniyetinin acı günü

Samsun Emniyet Müdürlüğünde görevli bilgisayar işletmeni Yahya İbrahim Olgun kanser tedavisi gördüğü özel hastanede hayatını kaybetti.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Polisevi Şube Müdürlüğü kadrosunda bilgisayar işletmeni olarak görev yapan 3 çocuk babası 54 yaşındaki Yahya İbrahim Olgun kolon kanseri tedavisi gördüğü özel bir hastanede bugün hayatını kaybetti. Olgun’un yarın Derecik Mezarlığı Camii’nde saat 11.00’da kılınacak olan cenaze namazının ardından Derecik Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.