Samsun Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Nihat Özen göreve başladı

Samsun Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Nihat Özen görevine başladı.

Ağrı Emniyet Müdürlüğü görevindeyken Samsun Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Nihat Özen bugün görevine başladı.

Müdür Özen yaptığı açıklamada, "Samsun İl Emniyet Müdürü olarak atanmış olduğum görevime bugün itibari ile başlamış bulunmaktayım. Kurtuluşa giden yolda ilk adımın atıldığı, Milli Mücadele ateşinin yakıldığı kutlu şehir Samsun’un ülkemizin en önemli şehirlerinden biri olduğunun farkındayız. Böylesine önemli bir kente hizmet ederken, üzerimizdeki sorumluluğun da bilincindeyiz. Bütün mesai arkadaşlarımla birlikte insan merkezli, toplumun bütün kesimlerini kucaklayan, takım çalışmasını ön planda tutan, hukuka bağlı, dürüst ve özverili çalışma anlayışıyla insan haklarına saygılı, vatandaşlarımıza karşı hoşgörülü bir şekilde davranarak, elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Bunu yaparken ilimizde bulunan diğer kurum ve kuruluşlarla birlikte uyum ve ahenk içerisinde, zaman ve mekân mefhumu gözetmeksizin, tüm birimlerimizle birlikte görevimizi yerine getireceğiz." dedi.

Özen, şunları kaydetti: "Bu süreçte halkımızı da her zamanki gibi yanımızda görmek isteriz. Önceliğimiz; devletimizin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü, halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, huzur ve asayişi temin etmek, suç işlemesini önlemek, suçluları adalete teslim etmek, hizmet noktasında ise vatandaşımızı memnun edebilmek ve layıkıyla görevimizi yapmak olacaktır. Sizlerden aldığımız güç ile daha güvenli ve huzurlu bir Samsun için gece gündüz var gücümüzle çalışacağız. Göreve başlamam nedeniyle hediye ve çiçek kabul edilmeyecektir. Hediye ve çiçek göndermek isteyenlerin, depremzedeler yararına AFAD ve Kızılay’a bağışta bulunulması bizi daha çok mutlu edecektir. Bu vesileyle; ülkemizin huzur ve güvenliği uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, Türk Polis Teşkilatına ve Samsun halkına hayırlı olmasını diliyor, hepinize selam, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."