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Samsun Drift "Tüplü ve Öfkeli"

Samsun’da kırmızı ışıkta bekleyen bir otomobil sürücüsü, yeşil ışığın yanmasıyla hızlı bir kalkış yaptı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü birkaç drift hareketinden sonra refüje vurmadan durabildi.

Asayiş 15.06.2022, 13:43
Samsun Drift "Tüplü ve Öfkeli"

Samsun’da kırmızı ışıkta bekleyen bir otomobil sürücüsü, yeşil ışığın yanmasıyla hızlı bir kalkış yaptı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü birkaç drift hareketinden sonra refüje vurmadan durabildi.

Olay, İlkadım ilçesi Baki Esen Caddesi üzerindeki Sanayi Kavşağı’nda 14 Haziran günü akşam saatlerinde meydana geldi. Kırmızı-ışıkta bekleyen bir otomobilin araç kamerasına yansıyan görüntülerde yeşil ışığın yanmasıyla hareket eden Tofaş marka modifiyeli bir arabanın kalkıştan hemen sonra önce sola daha sonra da sağa doğru savrulduğu görüldü. Direksiyon hakimiyetini sağlamak adına manevralar yapan sürücü, ’Hızlı ve Öfkeli’ filminin ’Tokyo Drift’ serisini akıllara getirdi.

Özellikle Samsun’da son günlerde Tofaş marka arabalar ile drift yapanlar ve tehlikeye düşürenlerin görüntüleri, vatandaşların tepkisini çekmişti.

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