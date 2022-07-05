Samsun Adalet Komisyonu Başkanlığı’na atama

Hâkimler ve Savcılar Kurulu(HSK) tarafından Samsun Adalet Komisyonu Başkanlığı görevine atanan Hakim Nahit Köseoğlu, görevine başladı.

Samsun Adliyesi Adalet Komisyonu Başkanı iken görevden alınan ve daha sonra da emekli olan Hakim Kemal Alver’den boşalan Samsun Adliyesi Adalet Komisyonu Başkanlığı görevine atama yapıldı. Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 8. Hukuk Daire Başkanı Hakim Nahit Köseoğlu, HSK tarafından Samsun Adalet Komisyonu Başkanlığı’na getirildi.

Ordu’nun Ulubey ilçesi Yukarı Kızılen Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan ve sırasıyla Balıkesir, Diyarbakır, Tokat, Giresun ve Samsun ilinde hakim olarak görev yapan Nahit Köseoğlu, yeni görevine başladı. Köseoğlu evli ve 2 çocuk babası.