Samsun açıklarında gemide patlama: 1 yaralı, 1 kayıp

Samsun açıklarında yabancı bandralı gemide meydana gelen patlamada yaralanan bir kişi hastanede tedavi altına alınırken, denize atlayan bir kişinin de kayıp olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun açıklarında Marshall Adaları bandıralı kargo gemisinde önceki gece patlama oldu. Geminin makine dairesinde yakıt tankında meydana geldiği öğrenilen patlamada ellerinden yanarak yaralanan Rus uyruklu Aleksander A.(42) Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak ayakta tedavi görüp taburcu oldu.

Yangında kendini denize attığı ileri sürülen Ukrayna uyruklu makinist Michael M.’nin ise kayıp olduğu ve arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.