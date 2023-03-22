Samet Demir cinayeti kararı istinaf mahkemesinde bozuldu

Muğla’nın Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi’nde 2021 Kasım ayında Samet Demir’in öldürülmesi ile ilgili davada 3 Aralık 2022 tarihinde Muğla 1’inci Ağır Ceza Mahkemesinin verdiği karar istinaf mahkemesinde bozulurken, azmettirme suçundan müebbet hapis cezası alan Yıldırım İlhan ile ilgili bazı tanıkların dinlenmeden karar verildiği belirtildi.

Muğla 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen karar sonrası sanıklar Şuayip Kandemir ve Yıldırım İlhan’ın vekilleri tarafından İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4’üncü Ceza Dairesi’ne başvuru yapıldı. Mahkemenin 21 Mart tarihli kararında olayla ilgili olay öncesi maktulün yanında olan iki kişinin kovuşturma aşamasında tanık sıfatı ile dinlenmedikleri, sanık Kandemir ile ilgili ateşli silahlara muhalefet suçundan verilen temel cezanın alt sınırdan biraz uzaklaşılarak tayin edildiği halde, adli para cezasının üst hadden belirlenerek hüküm verildiği belirtildi. Ayrıca sanık İlhan’ın katil zanlısı Şuayip Kandemir’i öldürmeye azmettirdiğine dair herhangi bir delil elde edilmediği, sanık Kandemir’in eyleminin tasarlayarak kasten öldürme suçunu değil, kasten öldürme suçunu oluşturduğu ve buna göre cezalandırılması istendi.

Bozma ilamının içeriğine göre sanık Yıldırım İlhan’ın Samet Demir cinayetinde azmettirme suçundan tahliyesine, başka suçtan tutuklu ya da hükümlü değilse derhal salıverilmesi için Cumhuriyet Başsavcılığına müzekkere yazılmasına karar verildi. Sanık Şuayip Kandemir hakkında ise tutukluluk halinin devamına karar verildi.