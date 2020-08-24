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Şam’da elektrik santralinde yangın
SURİYE'NİN BAŞKENTİ ŞAM’DAKİ ELEKTRİK SANTRALİNDE ÇIKAN YANGIN NEDENİYLE BÖLGEDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANIYOR
Asayiş 24.08.2020, 10:10
Suriye’nin başkenti Şam’daki elektrik santralinde çıkan yangın nedeniyle bölgede elektrik kesintisi yaşanıyor.
Suriye’nin başkenti Şam’daki elektrik santralinde yangın çıktı. Pek çok bölgeye elektrik sağlayan santral alev alev yandı. Yangın sonucunda ülkenin pek çok bölgesinde elektik kesintisi yaşanıyor. Olayın ardından gökyüzü dumanlarla kaplandı. Olayda yaralı ve ölü olmadığı öğrenildi.
Yerel kaynaklar, elektrik santralinde meydana gelen yangın öncesinde Şam’a bağlı Al-Dumayr ve Adra kasabaları arasında bulunan Arap Doğal Gaz Boru Hattı’nda patlama yaşandığını öne sürdü. Boru hattında yaşanan patlamanın terör örgütleri tarafından gerçekleştirmiş olabileceği ifade edildi.
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