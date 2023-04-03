banner611

banner610

Son Dakika

Şam’da bomba yüklü araç infilak etti: 3 çocuk yaralandı

Suriye’nin başkenti Şam’da bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 3 çocuğun yaralandığı belirtildi.

Asayiş 03.04.2023, 11:05
Şam’da bomba yüklü araç infilak etti: 3 çocuk yaralandı

Suriye’nin başkenti Şam’da bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 3 çocuğun yaralandığı belirtildi.

Suriye’nin başkenti Şam’ın güneyindeki El Mazzeh bölgesinde gece saatlerinde bomba yüklü sivil araç uzaktan kumandayla infilak ettirildi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, olayda 3 çocuğun yaralandığı belirtildi. Patlamanın ardından alev alan aracın söndürülmesi için çevredekiler su dolu kovalarla müdahale ederken, olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin yangını söndürdüğü öğrenildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Yorumlar (0)
banner617