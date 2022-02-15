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Şam’da askerleri taşıyan otobüse bombalı saldırı: 1 ölü, 11 yaralı
Suriye’nin başkenti Şam’da askerleri taşıyan bir otobüse önceden yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 1 asker öldü, 11 asker yaralandı.
Asayiş 15.02.2022, 11:40
Suriye’nin başkenti Şam’da askerleri taşıyan bir otobüse önceden yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 1 asker öldü, 11 asker yaralandı.
Suriye’nin başkenti Şam’da bulunan gümrük kavşağı yakınında askerlerin bulunduğu bir otobüse önceden yerleştirilen bomba infilak etti. Suriye medyasının askeri kaynaklara dayandırdığı habere göre yerel saatle 07.25’te meydana gelen saldırıda 1 asker hayatını kaybetti, 11 asker de yaralandı.