Samanlıkta uyuşturucu aradılar
ADIYAMAN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN BİR SAMANLIKTA YAPILAN ARAMADA 6 KİLO 874 GRAM ESRAR MADDESİ ELE GEÇİRİLDİ.
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bir samanlıkta yapılan aramada 6 kilo 874 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından merkeze bağlı Çemberlitaş köyünde ikamet eden M.C.’nin samanlığına uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Yapılan operasyonda polis ekipleri samanlığı didik didik aradı. Saman balyaları arasına gizlenmiş 6 kilo 874 gram esrar ile 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 8 adet tabanca mermisi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere polis ekiplerince el konulurken, M.C., K.A., ve C.Ş. isimli 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 kişi emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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