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Samanlıkta çıkan yangın korkuttu
Sivas’ın Zara ilçesinde çıkan yangında tonlarca saman kullanılamaz hale geldi, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Asayiş 30.08.2022, 00:26
Sivas’ın Zara ilçesinde çıkan yangında tonlarca saman kullanılamaz hale geldi, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgilere göre yangın ilçe merkezi Karşıyaka mahallesinde meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenle samanlıkta yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden ekipler yangını söndürdü. Yangında tonlarca saman kullanılamaz hale geldi. Yangın ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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