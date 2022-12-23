Samanlıkta çıkan yangın iki katlı evi kül etti

Bolu’nun Dörtdivan ilçesinde samanlıkta çıkan yangın iki katlı eve sıçradı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Kargıbayramlar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali B. ve Fatih B.’ye ait olan samanlıkta henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede samanlıkta büyüyen alevler, hemen yanında bulunan eve sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Dörtdivan Belediyesi İtfaiye Amirliği, Dörtdivan Orman İşletme Müdürlüğü ve Yeniçağa Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri, yangına müdahalede bulundu. Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde kontrol altına alındı.

Yangın sebebiyle iki katlı ev küle döndü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.