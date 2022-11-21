Samanlıkta çıkan yangın 3 katlı binayı sardı

DÜZCE (İHA) – Düzce’de öğle saatlerinde samanlıkta çıkan yangın, lodosun etkisi ile 3 katlı binayı sardı. Alev topuna dönen bina ekiplerin 3 saatlik çalışması ile söndürüldü.

Yangın, Aydınpınar köyü Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Şemsettin Gündoğdu’ya ait evin samanlığında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alev topuna dönen samanlık içerisinde tüp patladı. Lodosun etkili ile gökyüzüne ulaşan alevler çevrede ki binalara da sıçradı. Basri Kırcıoğlu’na ait 3 katlı inşaat halindeki binanın ikinci katında bulunan kışlık yiyeceklerin de yer aldığı bölgeye ulaşan alevler, binayı sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ile Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı yangın söndürme arazözü sevk edildi. Lodos sebebi ile şiddetini arttıran alevler diğer evlere ulaşmaması için Jandarma ekipleri tarafından tahliye çalışması yapılırken, ahırlarda bulunan 30’a yakın hayvan ise parklara ve bahçelere çıkartıldı. Rüzgarın etkisi ile itfaiye ekiplerinin güçlükle kontrol altına aldığı yangın 3 saat sonucunda söndürüldü.

Vali Atay olay yerine gelerek ailelerle görüştü

Aydınpınar köyünde samanlıkta çıkarak 3 katlı binayı alev topuna çeviren yangının söndürme çalışmaları devam ederken, Düzce Valisi Cevdet Atay ve Düzce İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Yangın söndürme çalışmalarını sürdüren itfaiye ekiplerine kolaylıklar dileyen Vali Atay, yangında zarar gören ailelere de geçmiş olsun diledi.

Öte yandan, yangın devam ederken, alevlerin kendi evlerine ulaşmasını istemeyen vatandaşlarda ellerine aldıkları hortumlar ile yangını söndürme çalışmalarına destek verdi.