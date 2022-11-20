Düzce’de samanlıkta başlayan yangın eve sıçradı. Alevlere hemen müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Edinilen bilgilere göre, Gölyaka ilçesine bağlı Cumakırı Mahallesi’nde Abdullah C.’ye ait samanlıkta belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin büyümesi üzerine yangın aynı bahçe içerisindeki 2 katlı eve sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen Düzce ve Gölyaka Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri alevleri kısa süre içinde kontrol altına alırken samanlık kullanılmaz hale geldi. Evde ise maddi hasar oluştu.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.