Samanlıkta başlayan yangın 3 katlı evi kül etti
DÜZCE’NİN ÇİLİMLİ İLÇESİNE BAĞLI ŞEREFİYE MAHALLESİ’NDE SAMANLIKTA ÇIKAN YANGIN 3 KATLI BİNAYI, TEK KATLI EVİ, 2 KURULUĞU VE 1 AHIRI KÜLE ÇEVİRDİ. İTFAİYE EKİPLERİ YANGINI 4 SAATTE KONTROL ALTINA ALABİLDİ
DÜZCE (İHA) – Düzce’nin Çilimli ilçesinde samanlıkta çıkan yangın 3 katlı binayı, tek katlı evi, 2 kuruluğu ve 1 ahırı küle çevirdi. İtfaiye ekipleri yangını 4 saatte kontrol altına aldı.
Yangın, Düzce’nin Çilimli ilçesine bağlı Şerefiye Mahallesi’nde çıktı. Edinilen bilgilere göre, Halis Tok’a ait samanlıkta henüz belirlenemeyen bir nedenden yangın çıktı. Kısa sürede alevlerin sardığı samanlıktan sıçrayan kıvılcımlar, samanlığın yanındaki yapılara da sıçradı. 3 katlı bina, 2 kurulu, tek katlı ev ve 1 ahır alevlere teslim oldu. Bölgeye gelen Düzce, Çilimli, Cumayeri ve Gölyaka Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yaklaşık 4 saatlik çalışma ile yangını kontrol altına aldı. Yangın esnasında bazı alanlara ulaşabilmek için vatandaşlarda yangına müdahil oldu. Camlar ve kiremitler kırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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