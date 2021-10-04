Samanlık ve soba içindeki uyuşturucu zulasını narkotik köpeği patlattı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde polis ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda, samanlık kısmına ve soba içerisine gizlenmiş halde 7 kilo 78 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Olay önceki gün Gebze Kadıllı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir ikamette uyuşturucu olduğu ihbarını alan polis ekipleri, adrese operasyon düzenledi. Narkotik ekiplerince eve düzenlenen operasyonda narkotik köpeği ile yapılan aramalarda, evin samanlıkta kısmında bavul içerisine ve evdeki sobaya gizlenmiş halde 7 kilo 78 gram esrar, 2 fişek metamfetamin, 1 hassas terazi ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Olayda gözaltına alınan E.E. ve H.D. adlı iki şahıs, emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede sorguları tamamlanan şahıslardan E.E. tutuklanırken, H.D. ise serbest bırakıldı.