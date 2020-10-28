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Samandağ’daki yangın sigara izmaritten çıkmış

HATAY’IN SAMANDAĞ İLÇESİNDE KOYUNOĞLU MAHALLESİ BUHAYSİS MEVKİİNDE BULUNAN ARAZİDE ÖRTÜ YANGINI MEYDANA GELMİŞTİ.

Asayiş 28.10.2020, 20:27
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Samandağ’daki yangın sigara izmaritten çıkmış

Hatay’ın Samandağ ilçesinde çıkan örtü yangınının sigara izmaritinden kaynaklandığı belirlendi.

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, bugün saat 14.00 sıralarında Samandağ Koyunoğlu Mahallesi Buhaysis mevkiinde bulunan arazide örtü yangını meydana geldiği hatırlatılarak, “Çıkan yangın Samandağ İtfaiye ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülmüştür. Yangın mahallinde İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde yangının çıkış noktası olan yerin hemen yanında arıcılık yapan C.L. ve Y.B. isimli şahısların içtikleri sigaranın izmaritlerini yere atma suretiyle örtü yangını meydana geldiği değerlendirilmiştir. Çıkan yangında yaklaşık 2 dönüm arazi ve 250 arı kovanı yanarak zarar görmüştür. Olayla ilgili adli tahkikata başlanılmıştır” denildi.

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