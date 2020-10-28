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Samandağ’daki yangın kontrol altına alındı

HATAY'IN SAMANDAĞ İLÇESİNDEKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI.

Asayiş 28.10.2020, 18:07
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Samandağ’daki yangın kontrol altına alındı

Hatay’ın Samandağ ilçesindeki örtü yangın kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Kuşalanı ve Koyunoğlu Mahallesi ortasında bulunan arazide henüz nedeni bilinmeyen bir nedenle örtü yangını çıktı. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin de destek verdiği yangın uzun uğraşlar sonucunda söndürüldü. Soğutma çalışması yapılıyor.

Olayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

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