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Samandağ’daki yangın kontrol altına alındı
HATAY'IN SAMANDAĞ İLÇESİNDEKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI.
Asayiş 28.10.2020, 18:07
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Hatay’ın Samandağ ilçesindeki örtü yangın kontrol altına alındı.
Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Kuşalanı ve Koyunoğlu Mahallesi ortasında bulunan arazide henüz nedeni bilinmeyen bir nedenle örtü yangını çıktı. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin de destek verdiği yangın uzun uğraşlar sonucunda söndürüldü. Soğutma çalışması yapılıyor.
Olayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.
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