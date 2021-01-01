Samandağ’da zeytinlik yangını

Hatay’ın Samandağ ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Yeşilköy Mahallesi’nde bulunan zeytinlik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Zeytinlik alandaki yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.