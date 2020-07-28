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Samandağ’da uyuşturucu operasyonu
EVİNDE YAPILAN ARAMADA BOYLARI 20 İLA 70 CM ARASINDA DEĞİŞEN 27 KÖK HİNT KENEVİRİ VE KURUTULARAK KAVANOZ İÇERİSİNDE MUHAFAZA EDİLMİŞ 50 GRAM KUBAR ESRAR ELE GEÇİRİLDİ.
Asayiş 28.07.2020, 21:24
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Hatay’ın Samandağ ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda O. U. isimli şahsın evine operasyon düzenlendi. Evinde yapılan aramada boyları 20 ila 70 cm arasında değişen 27 kök Hint keneviri ve kurutularak kavanoz içerisinde muhafaza edilmiş 50 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili O.U. gözaltına alındı.
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