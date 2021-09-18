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Samandağ’da trafik kazası

Hatay’ın Samandağ ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Asayiş 18.09.2021, 18:30
Samandağ’da trafik kazası

Hatay’ın Samandağ ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Deniz Mahallesi’nde otomobil ile sürücüsünün ismi öğrenilmeyen motosiklet çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsünün arkasında bulunan çocuk yaralandı. Motosiklet sürücüsü ve arkasındaki bulunan çocuk Samandağ Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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