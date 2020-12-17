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Samandağ’da saman yangını
Hatay’ın Samandağ ilçesinde çıkan saman yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Asayiş 17.12.2020, 12:15
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Hatay’ın Samandağ ilçesinde çıkan saman yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Mağracık Mahallesi’nde bulunan ahırda bulunan saman balyaları belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.Çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede söndürüldü.
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