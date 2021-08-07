Samandağ’da otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde otluk alanda çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Sutaşı Mahallesi’nde bulunan arazide henüz bilinmeyen bir nedenle otluk alanda yangın çıktı. Yangına kısa sürede müdahale eden Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevler bahçeye ulaşmadan söndürüldü.