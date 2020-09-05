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Samandağ’da orman yangını drone ile havadan görüntülendi
HATAY’IN SAMANDAĞ İLÇESİNDE MEYDANA GELEN ORMAN YANGINI DRONE İLE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.
Asayiş 05.09.2020, 18:11
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Hatay’ın Samandağ ilçesinde meydana gelen orman yangını drone ile havadan görüntülendi.
Yangın, Samandağ ilçesi Yeniköy mevkiinde henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine ekipler yangına havadan ve karadan müdahalede bulunmaya başladı. Ekiplerin 6 saat süren yoğun çalışması sonucunda yangın yerleşim yerlerine ulaşmadan kontrol altına alındı. Yangına 2 hava aracı ile 40 arazöz müdahalede bulunurken çalışmalar havadan drone ile görüntülendi.
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