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Samandağ’da kartpostallık görüntüler
HATAY'IN SAMANDAĞ İLÇESİNDE GÜNBATIMIYLA BİRLİKTE KIZILA BÜRÜNEN GÖKYÜZÜNDE KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER OLUŞTU.
Asayiş 18.10.2020, 18:29
Hatay’ın Samandağ ilçesinde günbatımıyla birlikte kızıla bürünen gökyüzünde kartpostallık görüntüler oluştu.
Samandağ sahilinde gün batımıyla birlikte gökyüzü kızıla büründü. Bulutların arasından yansıyan güneş ışınları görsel bir şölen oluştururken, gün batımıyla teknelerin birleşimi kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.
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