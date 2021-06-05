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Samandağ’da jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Hatay’ın Samandağ ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 3 eve düzenlenen operasyonda çok miktarda Hint keneviri ele geçirildi.

Asayiş 05.06.2021, 13:07
Samandağ’da jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Hatay’ın Samandağ ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 3 eve düzenlenen operasyonda çok miktarda Hint keneviri ele geçirildi.

Samandağ İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), KOM Timi, Olay Yeri İnceleme Timi ve Meydan Jandarma Karakolu Asayiş ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik istihbari çalışmalar neticesinde kenevir bitkisi yetiştirdiği tespit edilen Meydan ve Eriklikuyu Mahallesi’nde H.A., İ.A. ve E.Y. isimli şahısların evlerine baskın yaptı.

Baskında 50 cm. ile 350 cm. arasında değişen 118 kök ve 15 cm. ile 110 cm. arasında değişen 194 kök olmak üzere toplam 312 kök kenevir bitkisi ile 17.000 gr. uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Şüpheli H.A., İ.A. ve E.Y. isimli şahıslar gözaltına alındı.
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